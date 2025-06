Colombiano alla guida della provincia di Caserta | Sarò il presidente di tutti serve essere uniti

Domani a mezzogiorno, San Marcellino accoglierà con entusiasmo l'insediamento di Anacleto Colombiano come nuovo presidente della Provincia di Caserta. Una vittoria che rappresenta l’unità e la speranza per un territorio in crescita. Nonostante alcune difficoltà procedural, il suo impegno autentico promette di guidare la provincia verso un futuro condiviso e prospero. È il momento di unirsi e credere nel cambiamento.

Il sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, sarà proclamato ufficialmente domani (30 giugno) a mezzogiorno nuovo presidente della Provincia di Caserta. La sua elezione arriva al termine di una tornata segnata da un piccolo intoppo procedurale: sei schede risultate irregolari nella fase di.

