Colmata Bagnoli al Mase i No a conservarla | Decisione rischiosa e presa senza sentire i cittadini

Bagnoli si prepara a un cambio di rotta decisivo: la controversa colmata non sarà più conservata, ma rimossa, seguendo le nuove indicazioni emerse dalle osservazioni inviate al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Una scelta che suscita dibattiti, poiché sembra essere stata presa senza coinvolgere pienamente i cittadini. È un passo importante verso un futuro più sostenibile, ma ci sono ancora molte questioni da chiarire e opinioni da ascoltare.

Tempo di lettura: 6 minuti No alla colmata di Bagnoli, sì alla rimozione. Lo chiedono alcune osservazioni pervenute al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nell’ambito della procedura integrata di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) e Valutazione di impatto ambientale (Vas). È un’integrazione al programma originario perché a Bagnoli, come reso noto, sono cambiate le carte in tavola. Sarà rimossa non più del tutto, ma solo al 20% la colmata. Cioè la striscia di 195.000 mq di materiale di risulta, proveniente dall’ex insediamento siderurgico. Una mossa decisa nell’ambito del piano di risanamento ambientale, ma con un occhio pure alla America’s cup del 2027. 🔗 Leggi su Anteprima24.it