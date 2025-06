Colleferro Notte di controlli dei Carabinieri Arrestati un 36enne di Morolo ed un 50enne di Artena Una denuncia e multe salate

Una notte intensa a Colleferro, teatro di severi controlli notturni da parte dei Carabinieri. Durante le operazioni, sono stati arrestati un 36enne di Morolo e un 50enne di Artena, oltre a denunciare altre persone e comminare multe salate. Questa attività dimostra come il rispetto delle norme sia essenziale per garantire la sicurezza di tutta la comunità . La vicenda sottolinea l’importanza della presenza capillare delle forze dell’ordine per tutelare i cittadini.

COLLEFERRO – Notte di controlli, quella appena trascorsa, a Colleferro. I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno eseguito, sia nel

