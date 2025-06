Collanina strappata e fuga In manette due rapinatori

Una notte di tensione nella zona Darsena si è conclusa con un blitz che ha arrestato due rapinatori egiziani, dopo averli scoperti e fermati nel momento in cui tentavano di fuggire con una collanina d’oro appena strappata. L'azione tempestiva ha messo fine a un episodio violento, dimostrando come la rapidità delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire sicurezza e giustizia. La vicenda si arricchisce di dettagli ancora da chiarire…

Prima gli hanno strappato la collanina d’oro. Poi lo hanno stordito con lo spray al peperoncino per fiaccarne l’eventuale reazione e coprirsi la fuga. Il raid è andato in scena ieri notte in zona Darsena e si è concluso con l’ arresto dei due presunti responsabili: a San Vittore sono finiti due egiziani di 19 e 24 anni, accusati di rapina in concorso; un terzo connazionale ventiquattrenne di che era insieme a loro è stato soltanto identificato dalla polizia, perché la vittima non l’ha riconosciuto come uno dei componenti del gruppo che l’ha preso di mira. Stando a quanto emerso finora, il blitz violento è avvenuto qualche minuto dopo le 4 all’angolo tra viale Gorizia e corso Colombo, a due passi da piazzale Cantore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Collanina strappata e fuga. In manette due rapinatori

