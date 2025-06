Cognizione del delitto | la sentenza non basta

Nel complesso scenario della giustizia italiana, la sentenza rappresenta il risultato di un delicato equilibrio tra verità giudiziaria e realtà dei fatti. La cognizione del delitto, infatti, va oltre la semplice ricostruzione, richiedendo una costruzione solida e affidabile che possa sostenere le esigenze della convivenza civile. Ma quanto può davvero avvicinarsi questa verità alla realtà? Proviamo a scoprirlo insieme.

La verità giudiziaria, pertanto, non è la fotocopia del reale; è una costruzione concreta che deve apparire abbastanza stabile da reggere il peso della convivenza civile.

