Codice etico per il personale scolastico Valditara | ‘Presto nuove regole sui social’

Il Ministero dell’Istruzione si prepara a introdurre un nuovo codice etico per il personale scolastico, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e tutelare l’immagine della scuola sui social media. In un’epoca in cui la presenza digitale è fondamentale, questa iniziativa mira a rafforzare l’autorevolezza degli insegnanti e del personale, garantendo un ambiente formativo più sicuro e rispettoso. Presto entreranno in vigore le nuove regole, segnando un passo importante verso una cultura digitale più consapevole e etica.

Il Ministero dell’Istruzione introduce un nuovo codice etico per il personale scolastico. L’obiettivo è normare la condotta sui social network, promuovendo sobrietà e tutelando l’immagine della scuola, alla luce di recenti fatti di cronaca che hanno sollevato un ampio dibattito. I principi del nuovo codice Il nuovo regolamento si fonda sul principio che l’autorevolezza di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

