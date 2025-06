Codacons ' esposto alla Procura per guasto radar'

Un disservizio ancor più grave perché avrebbe potuto essere evitato con una gestione più efficace e preventiva. Il Codacons non esita a richiedere chiarimenti e responsabilità, affinché incidenti simili non si ripetano e i diritti dei passeggeri siano sempre tutelati.

Sul caos voli che ha interessato ieri diversi aeroporti del nord Italia il Codacons annuncia un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio. "Quanto accaduto nelle scorse ore rappresenta un episodio gravissimo che ha messo in ginocchio il settore del trasporto aereo, coinvolgendo migliaia e migliaia di passeggeri. - denuncia il Codacons - Un disservizio ancor più grave perché si verifica nel periodo estivo, quando cioè aumentano le partenze degli italiani per vacanze e viaggi di piacere. Molti di coloro che hanno subito la cancellazione del volo o hanno subito un ritardo prolungato stavano infatti partendo per raggiungere le località di villeggiatura, subendo così un danno economico e morale ulteriore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Codacons, 'esposto alla Procura per guasto radar'

