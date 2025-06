Coda | Meglio essere il re della B che uno dei tanti in A Ma ho sbagliato tanto altrimenti

Scegliere di essere il re della B anziché uno tra tanti in A può sembrare una strategia, ma l’attaccante della Sampdoria sa bene quanto sia difficile e imprevedibile il cammino verso il successo. Con un record di reti in seconda serie condiviso con Schwoch e un pizzico di amara consapevolezza, riflette su errori e opportunità mancate, rendendoci protagonisti di una stagione che ci insegna quanto la perseveranza sia la vera chiave per risalire.

L’attaccante della Samp e il record di reti in seconda serie detenuto insieme a Schwoch: "Un altro gol e lo supero. Ne ho sbagliati più di quanti ne ho fatti, altrimenti sarei in Champions. La salvezza alla Samp? Ci siamo resi conto tardi in quale guaio ci eravamo messi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coda: "Meglio essere il re della B che uno dei tanti in A. Ma ho sbagliato tanto, altrimenti..."

