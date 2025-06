Club che esplora la mossa per il terzo attaccante target

L'Arsenal si prepara a rivoluzionare il proprio reparto offensivo con la mossa del terzo attaccante target, un'operazione che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. Dopo aver puntato con forza su Benjamin Sesko e Viktor Gyokokes, ora un nuovo nome entra in corsa grazie all'interesse di Andrea Berta, il regista sportivo che non lascia nulla al caso. La squadra londinese è determinata a trovare la soluzione perfetta…

Breaking: L'Arsenal sta cercando di firmare un attaccante quest'estate, ma finora la loro ricerca non è stata così semplice come avevano sperato. Di conseguenza, un nuovo nome è ora considerato come un'opzione dal regista sportivo Andrea Berta. Nelle ultime settimane, l'Arsenal ha dato la prioritĂ a due giocatori nella loro offerta di firmare un nuovo numero nove: Benjamin Sesko e Viktor Gyokokes. Entrambi sono apprezzati con Berta e il capo allenatore Mikel Arteta, ma nonostante siano stati fatti su entrambi, un accordo per entrambi non è vicino al completamento. E questo ha portato altri giocatori a essere collocati sul radar dell'Arsenal e uno di questi è ora considerato per una ricerca estiva.