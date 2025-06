Clemente e Sandra mezzo secolo insieme | le telecamere Rai alle nozze d’oro dei Mastella

Clemente e Sandra Mastella celebrano mezzo secolo di amore e complicità, un traguardo straordinario che merita di essere raccontato. Le telecamere della Rai sono sbarcate a Ceppaloni per catturare questa storica ricorrenza, offrendo uno sguardo intimo e coinvolgente sulla loro lunga avventura insieme. Domani sera, su Rai 3, ‘Il Filo Rosso’ di Manuela Moreno ci condurrà nel cuore di questa celebrazione unica, rivelando i segreti di una vita condivisa e il valore dell’amore duraturo.

Tempo di lettura: 2 minuti Non solo le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Le telecamere Rai sbarcano a Ceppaloni per i 50 anni di matrimonio di Clemente Mastella e Sandra Lonardo. Domani 30 giugno sarà il programma di approfondimento politico condotto da Manuela Moreno e in onda il lunedì sera su Rai 3, ‘ Il Filo Rosso ‘, a raccontare in esclusiva le nozze d’oro della coppia Mastella-Lonardo. Il team della trasmissione seguirà da vicino l’intera giornata, realizzando servizi, interviste e contributi speciali che porteranno sul piccolo schermo uno spaccato inedito della vita pubblica e privata della coppia sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it