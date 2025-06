Claudio Rastrelli | L’arte va preservata guardando al futuro

L’arte rappresenta il cuore pulsante di Urbino, custode di storie e tradizioni. Claudio Rastrelli, procuratore del tribunale, ha sottolineato l’importanza di preservare questo patrimonio con uno sguardo rivolto al futuro, affinché le future generazioni possano continuare a vivere e respirare la cultura che rende unica questa città. Un impegno condiviso per salvaguardare il passato e costruire un domani ricco di bellezza e identità.

Ricordare l’arte e preservarla, guardando al futuro. Se n’è parlato ieri nella sede dell’associazione Urbino capoluogo, che ha ospitato il procuratore del tribunale, Claudio Rastrelli, per un incontro dal titolo “La tutela del patrimonio culturale di Urbino“. Un tema diverso da quelli che di solito si sentono trattare da un procuratore, ma che in una città che vive di cultura è trasversale e diventa centrale anche per chi amministra la giustizia. Rastrelli ha affrontato la protezione del patrimonio urbinate dialogando su tante opere e su vari aspetti che nei secoli hanno anche creato contenziosi, alcuni dei quali risolti, altri ancora in corso: si è andati dalle spoliazioni napoleoniche, che hanno portato a Milano la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, all’attribuzione giuridica a Urbino della Muta di Raffaello, "grazie a una sentenza del Consiglio di Stato e all’ottima opera degli avvocati del nostro Foro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Claudio Rastrelli: "L’arte va preservata guardando al futuro"

In questa notizia si parla di: rastrelli - claudio - arte - guardando

Claudio Rastrelli: L’arte va preservata guardando al futuro.

Claudio Rastrelli: "L’arte va preservata guardando al futuro" - Il procuratore ospite dell’associazione: "Bisogna tornare a mostrare di nuovo i capolavori nei luoghi in cui sono nati" ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Claudio Rastrelli saluta Macerata. Sarà procuratore capo a Urbino - MSN - Dopo 16 anni passati al quarto piano del tribunale in via Pesaro, il sostituto procuratore Claudio Rastrelli lascia Macerata per una promozione: da lunedì infatti prenderà servizio come ... Da msn.com