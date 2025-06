Classifica Radio 20-26 giugno | Alfa ritorna in vetta con A me mi piace

La musica conquista ancora i cuori con un mix di talenti e emozioni, e la classifica Earone del 26 giugno 2025 riflette questa magia. Alfa ritorna in vetta con “A Me Mi Piace”, mentre artisti come Ed Sheeran e The Kolors continuano a dominare le playlist. Tra le novità, spicca l’ascesa di Alex Warren con “Ordinary”. È un momento di grandi emozioni e ritornelli coinvolgenti, che ci ricorda quanto sia importante trovare “la persona giusta” per sentirsi davvero vivi.

La Classifica Radio stilata da Earone della classifica numero 26 del 2025 ha un podio rimescolato nel quale troviamo Alfa, Ed Sheeran e The Kolors. Rientra in top ten Ordinary di Alex Warren, che sale dalla #12 alla #10. Con la romantica convinzione che persino gli angeli siano gelosi del loro amore e che troppe persone perdano interesse nel trovare “ la persona giusta”, l’artista canta tutta la sua gratitudine per aver avuto la fortuna di trovare con sua moglie il legame perfetto. Alla #9 l’unica new entry della settimana, Giorgia con L’Unica. Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, è un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l’ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sé. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 20-26 giugno: Alfa ritorna in vetta con “A me mi piace”

Spoiler podio #SuperclassificaGiò di sabato 28 giugno THE KOLORS - Pronto come va Mi chiamano Alfa feat. Manu Chao - A me mi piace Annalisa - Maschio ?

La nostra Classifica Italiana dal 22 giugno! I primi sono: 1. "Pronto come va" dei @TheKolors 2. "Sto bene al mare" di @mengonimarco con Sayf, Rkomi 3.? ?"A me mi piace" di Alfa e Manu Chao

