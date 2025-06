Classifica Mondiale piloti F1 2025 | Norris accorcia su Piastri pesanti zero per Verstappen e Antonelli

La battaglia per il titolo mondiale di F1 2025 si infiamma: Norris si avvicina a Piastri grazie alla vittoria in Austria, mentre Verstappen subisce un duro colpo e scivola indietro. Con questa corsa mozzafiato, i protagonisti si sfidano senza riserve, rendendo ogni Gran Premio un vero spettacolo di strategia e adrenalina. Ma cosa riserverà il prossimo appuntamento? La suspense è alle stelle, e il campionato è ancora tutto da scrivere.

Lando Norris ha accorciato le distanze nei confronti di Oscar Piastri nella classifica piloti del Mondiale 2025 di F1: il pilota della McLaren ha vinto il GP d’Austria ed è salito a quota 201, portandosi a quindici lunghezze di distacco dal compagno di squadra. Zero pesante per Max Verstappen, tamponato da Kimi Antonelli nel primo giro e ora scivolato a 61 punti di ritardo da Piastri. Charles Leclerc si trova in quinta posizione con la Ferrari, appena davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. CLASSIFICA PILOTI F1 2025.  Oscar Piastri (McLaren) 216. Lando Norris (McLaren) 201. Max Verstappen (Red Bull) 155. 🔗 Leggi su Oasport.it