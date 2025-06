Classifica Mondiale Moto2 2025 | Canet si avvicina alla vetta di Gonzalez dopo Assen 10° Vietti

La corsa alla vetta della classifica mondiale Moto2 2025 si infiamma dopo il GP d'Olanda. Canet si avvicina a Gonzalez, portandosi a soli 5 punti di distanza, mentre Vietti risale posizioni e si prepara a sfidare i leader. La stagione promette emozioni mozzafiato e colpi di scena fino all'ultimo giro. Chi solleverà il trofeo al termine di questa appassionante stagione? Rimanete sintonizzati per scoprire il finale.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025 (dopo GP Olanda). 1 GONZALEZ Manuel SPA 159 2 55 CANET Aron SPA 154 3 31 26 MOREIRA Diogo BRA 128 4 61 30 DIXON Jake GBR 98 5 65 4 BALTUS Barry BEL 94 6 72 7 AGIUS Senna AUS 87 7 84 12 ARENAS Albert SPA 8 87 3 ÖNCÜ Deniz TUR 72 9 88 1 RAMIREZ Marcos SPA 71 10 91 3 VIETTI Celestino ITA 68 11 101 10 LOPEZ Alonso SPA 58 12 107 6 SALAC Filip CZE 52 13 114 7 ROBERTS Joe USA 45 14 116 2 HOLGADO Daniel SPA 43 15 122 6 GUEVARA Izan SPA 37 16 123 1 ALONSO David COL 36 17 125 2 ARBOLINO Tony ITA 34 18 140 15 ORTOLA Ivan SPA 19 19 145 5 VD GOORBERGH Zonta NED 14 20 146 1 VEIJER Collin NED 13 21 149 3 BINDER Darryn RSA 10 22 149 0 ESCRIG Alex SPA 10 23 151 2 AJI Mario INA 8 24 154 3 HUERTAS Adrian SPA 5 25 155 1 GUTIERREZ Oscar SPA 4 26 156 1 GARCIA Sergio SPA 3 27 158 2 SASAKI Ayumu JPN 1 28 158 0 NAVARRO Jorge SPA 1 29 158 0 MUÑOZ Daniel SPA 1 30 159 1 KUNII Yuki JPN 0 31 159 0 FERNANDEZ Eric SPA 0 32 159 0 ATIRATPHUVAPAT Nakarin THA 0 . 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Moto2 2025: Canet si avvicina alla vetta di Gonzalez dopo Assen. 10° Vietti

