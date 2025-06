Classifica Europei a squadre 2025 | l’Italia vince con ampio divario! Spagna e Francia deluse retrocede l’Ucraina

L’Italia si conferma regina dell’atletica europea, dominando gli Europei a squadre 2025 e bissando il titolo di due anni fa. Nonostante le assenze e gli infortuni, gli azzurri hanno dimostrato grande forza e determinazione, con performances straordinarie di Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino. La classifica finale ha visto l’Italia al primo posto, con Spagna e Francia deluse e l’Ucraina retrocessa, scrivendo un’altra pagina storica nello sport europeo.

L 'Italia completa l'opera nell'ultima giornata e si conferma sul tetto del Vecchio Continente vincendo gli Europei a squadre 2025 di atletica. Gli azzurri riescono dunque nell'impresa di bissare il titolo ottenuto due anni fa a Chorzow, trionfando per la seconda volta della storia nell'ex Coppa Europa nonostante l'infortunio di Lorenzo Patta e diverse assenze pesanti. Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino hanno primeggiato nelle rispettive specialità a Madrid, ma sono arrivati anche ben 7 secondi posti, 3 terzi e la bellezza di 9 piazzamenti in quarta posizione per un totale di 25 top5 su 37 eventi disputati.