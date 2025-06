Città Patrimonio Unesco il Rotary di Benevento partecipa al bando con un video-progetto sulla Via Appia Traiana

Il Rotary Club Benevento, con la collaborazione di RibellArci di Apice, ha conquistato il primo premio nel bando “Città Patrimonio UNESCO” grazie a un coinvolgente video sulla Via Appia Traiana. Questa vittoria è un altro passo verso la valorizzazione di un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore. L’idea è quella di unire forze e risorse per promuovere e preservare questa straordinaria arteria, rendendola protagonista di un futuro che onori la sua storia millenaria.

Il Rotary Club Benevento in collaborazione con l'Associazione RibellArci di Apice ha partecipato al bando "Città Patrimonio UNESCO", lanciato dal Distretto 2101, con un video-progetto sulla Via Appia Traiana. La Commissione ha assegnato al nostro progetto il primo premio. La valorizzazione dell'importante arteria, finalmente patrimonio Unesco, passa attraverso la sinergia territorio-istituzioni. L'idea è quella di coniugare storia e natura e di immaginare un cammino dall'Arco di Traiano a Ponte Rotto o Ponte Appiano. Oggi il percorso è stato virtualizzato nel video; la promessa è di realizzarlo promuovendo un'antica nuova via verso le Puglie.

