Città di Ancona verso il clou E’ tempo delle semifinali

L’eccitazione cresce a Ancona, dove le semifinali del Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka sono ormai alle porte. Dopo un emozionante percorso, quattro squadre entusiaste si sfidano per conquistare la finale, portando il pubblico nel vivo della competizione. Questa sera e domani, le sfide promettono spettacolo e adrenalina: chi avanzerà verso il titolo? La suspense è alle stelle, perché in Piazza Pertini si gioca il futuro di questa entusiasmante manifestazione.

Il Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka ha le sue quattro semifinaliste: MyGym, Ill.Pa Giuliani, Open Ufficio Services, Dolce Amare Palombina. Ed ecco gli accoppiamenti: la vincitrice in carica, MyGym se la vedrà con l’Ill.Pa Giuliani (questa sera ore 21:30); Open Ufficio Services con Dolce Amare Palombina (domani ore 21:30). In Piazza Pertini è tempo di quarti di finale. Il quarto a eliminazione diretta che apre il Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka è MyGym-Homes in Ancona, e se ne vedranno delle belle. La MyGym rompe subito le righe con Latini, la Homes risponde con Gasparrini e Mechri, e con il punteggio di 2-1 si va a riposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it