Cisgiordania la nuova guerra dei coloni

In Cisgiordania, una nuova ondata di tensioni scuote la regione: oltre 40 insediamenti emergono tra i sussurri di un conflitto che si fa strada nelle vite di chi vi abita. Raid, sparatorie e minacce palpabili alimentano un clima di paura e incertezza. La domanda che rimbalza è: fino a quando questa escalation potrà essere contenuta? La risposta, purtroppo, resta ancora avvolta nell’ombra di un futuro incerto.

Più di 40 nuovi insediamenti, raid nei villaggi palestinesi, spari persino sui soldati israeliani. La gente vive nella paura di essere uccisa: «Ci stanno cacciando e nessuno interviene». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Cisgiordania, la nuova guerra dei coloni

In questa notizia si parla di: cisgiordania - guerra - coloni - nessuno

Radere al suolo la Cisgiordania? Perché gli israeliani sono apatici di fronte ai crimini di guerra commessi in loro nome? - In uno dei mesi più letali del conflitto, l'indifferenza israeliana verso i crimini di guerra e l'assenza di opposizione favoriscono escalation estreme.

Cisgiordania, la guerra strisciante e i coloni-gangster con Nancy Porsia (reporter e analista) e Riccardo Antoniucci (Il Fatto Quotidiano). Presenta... Vai su Facebook

Cisgiordania, la nuova guerra dei coloni; «Attacco dei coloni in Cisgiordania, 3 palestinesi uccisi». Media, la Siria non esclude un accordo di pace con Tel Aviv; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | Cisgiordania, decine di coloni assalto il comando dell'esercito israeliano.

Cisgiordania, la nuova guerra dei coloni - "Condanno fermamente qualsiasi violenza contro i soldati dell'Idf, la Polizia di Frontiera e tutte le forze di sicurezza. Si legge su informazione.it

Israele, la grande fusoliera di un missile iraniano caduta in Cisgiordania - Più di 40 nuovi insediamenti, raid nei villaggi palestinesi, spari persino sui soldati israeliani. Si legge su lastampa.it