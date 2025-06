Circuito Tennis Europe under 14 il baby palermitano Paolo Carroccio pigliatutto in Georgia

un emozionante impresa, il giovane talento palermitano conferma il suo grande talento e la sua determinazione, lasciando il segno nel panorama internazionale giovanile. La sua vittoria a Telavi apre nuove prospettive per il futuro e conferma il suo ruolo come una delle promesse piĂą promettenti del tennis italiano. Con questa prestazione, Paolo Carroccio si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua brillante carriera.

Il “Telavi Open”, torneo su terra rossa in Georgia, prova di categoria 3 del Circuito Tennis Europe under 14, si tinge dei colori del Ct Palermo grazie al 14enne giocatore nativo di Termini Imerese Paolo Carroccio che fa doppietta incamerando sia la prova di singolare che quella di doppio. In. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

