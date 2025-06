CircoXperience al Muse quando la scienza incontra l' arte circense

Età, creando un ponte tra meraviglia e conoscenza. Un appuntamento imperdibile che trasformerà il Museo delle Scienze di Trento in un palcoscenico di scienza e magia, invitando adulti e bambini a scoprire come l’arte circense possa svelare i segreti del mondo naturale. Preparatevi a lasciarvi affascinare da un’esperienza unica nel suo genere, dove il divertimento si unisce all’apprendimento, e la curiosità diventa il protagonista assoluto.

Dal 3 al 6 luglio il Muse, il museo delle scienze di Trento, ospiterà "CircoXperience" il primo festival nazionale dove l'arte circense incontra la scienza. Per quattro giorni dunque il Muse si trasformerà in un grande laboratorio con spettacoli, dialoghi ed esperienze interattive per tutte le.