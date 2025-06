Cinquegrana | I Templari? Non un mito medievale ma un codice che parla ancora all’Occidente

Cinquegrana: i Templari non sono un mito medievale, ma un codice che ancora oggi parla all’Occidente. L’antropologo calabrese Pino Cinquegrana, riconosciuto a livello internazionale, da oltre vent’anni studia il templarismo nelle terre di Calabria, rivelando come numerosi porti calabresi fossero punti di partenza e arrivo di rotte europee dirette verso la Terra Santa. Un patrimonio di ricerche che continua a svelare i segreti di un passato intricato e affascinante.

L’antropologo calabrese Pino Cinquegrana, studioso di fama internazionale, da oltre un ventennio si occupa di templarismo nelle terre di Calabria, diversi porti calabresi furono il punto d’arrivo da diverse parte europee per poi imbarcarsi verso la Sicilia e da qui proseguire versa la Terra Santa. Diversi volumi di Pino Cinquegrana sono stati accreditati dalla critica letteraria come lavori che hanno saputo investigare questo periodo medievale sotto il profilo storico del Tempio, della Regola Templare, della letteratura e del simbolismo templare. Al ricercatore calabrese noto in Europa e nelle Americhe abbiamo chiesto di spiegarci l’Ordine più studiato al mondo e che ancora affascina numerosi lettori e specialisti dell’argomento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it