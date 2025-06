Cinque giorni di afa record Caccia ai condizionatori | E rifugi climatici chiusi

Firenze si prepara ad affrontare cinque giorni di afa record, con temperature che sfiorano i 40 gradi. Un’ondata di calore senza precedenti, che accende anche le tensioni tra cittadini, opposizione e amministrazione. Il motivo di dibattito? I rifugi climatici, spazi vitali e accessibili, in grado di offrire sollievo e comfort in questa emergenza estiva. Ma sono davvero sufficienti a fronteggiare l’ondata di calore?

FIRENZE Caldo ad oltranza con punte di 40 gradi che potrebbero tormentare i fiorentini per cinque giorni di fila. Un record di bollore che non si ricorda negli archivi meteo della cittĂ . La colonnina di mercurio impazzita fa anche salire i nervi fra opposizione e Comune. Motivo del contendere? I rifugi climatici, quei luoghi cioè, ad accesso libero e gratuito, accessibili ai disabili, con aria condizionata, servizi igienici e acqua potabile o anche luoghi all’aperto dove però la temperatura picchia meno. Tutto bene? No. PerchĂ© la mappa dei rifugi stilata dal Comune è stata testata dalla consigliera leghista, Barbara Nannucci che boccia molti dei luoghi inseriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it