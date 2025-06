Cinema all' aperto | al giardino Loris Fortuna arriva A Complete Unknown con Timothée Chalamet

Preparatevi a vivere un viaggio straordinario tra le luci di New York e la magia del cinema all'aperto al Giardino Loris Fortuna. Quest’estate, un’esperienza indimenticabile vi attende con la proiezione di *A Complete Unknown*, il film diretto da James Mangold e interpretato da Timothée Chalamet. Un racconto di passione, scoperta e rivoluzione musicale che vi coinvolgerà dal primo istante: non mancate!

New York, anni Sessanta. Un ragazzo del Minnesota arriva nel Greenwich Village e cambia per sempre il volto della musica americana. È la storia vera – intensa ed elettrizzante – raccontata in A Complete Unknown, il nuovo film di James Mangold con Timothée Chalamet nei panni (e nella voce) di Bob. 🔗 Leggi su Udinetoday.it