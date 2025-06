Cinecittà si dimette la presidente Sbarigia travolta dal caso Longo e dai contratti per la buona stampa

Il mondo del cinema italiano è scosso da un’onda di cambiamenti: Chiara Sbarigia si dimette da presidente di Cinecittà, lasciando spazio a nuove sfide e rivelazioni. Dopo quattro anni di leadership, il caso Longo e i contratti per la buona stampa hanno acceso un dibattito che va oltre le apparenze ufficiali. Cosa si cela dietro questa decisione? È il principio di un nuovo capitolo o il preludio a ulteriori tensioni nel settore?

Chiara Sbarigia non è più presidente di Cinecittà. Dopo quattro anni alla guida della società pubblica controllata dal Ministero della Cultura, la manager sessantenne ha rassegnato le proprie “dimissioni irrevocabili”. Ufficialmente per “concentrarsi sull’audiovisivo”, dato che è anche presidente dell’associazione dei produttori APA, ruolo da sempre in potenziale conflitto d’interessi. Ma questa è solo la versione ufficiale. Fonti del Mic raccontano tutta un’altra storia e fanno notare come la decisione sia arrivata proprio alla vigilia del sopralluogo del ministro negli studios di via Tuscolana per verificare lo stato di avanzamento dei lavori finanziati con il Pnrr. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it