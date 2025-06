Cina | sartoria nuovo vigore per il tradizionale marchio Longqingxiang

Dopo secoli di tradizione, il marchio cinese Longqingxiang, fondato nel 1522 e simbolo di eccellenza sartoriale, si rinnova con nuovo vigore. A Pechino, Li Wei presenta capi in stile occidentale presso il suo negozio di punta, segnando un sorprendente connubio tra passato e presente. Questa rinascita testimonia come l’arte sartoriale possa evolversi mantenendo saldo il suo patrimonio storico, aprendo nuovi orizzonti per la moda tradizionale cinese.

Li Wei (primo a destra) presenta abiti in stile occidentale ai clienti presso il negozio di punta di Longqingxiang a Pechino, capitale della Cina, il 10 giugno 2025. Longqingxiang, marchio cinese di sartoria fondato per la prima volta nel 1522, ha una storia di oltre 500 anni. Il fondatore della bottega, signor Yuan (il cui nome si e' perso nella storia), era noto per l'eccellente abilita' sartoriale nella realizzazione delle vesti ufficiali durante il periodo di governo dell'imperatore Jiajing (1522-1566) della dinastia Ming. Realizzo' perfino un'abito imperiale per l'imperatore Longqing (1537-1572).

