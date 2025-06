cina primo partita di calcio tra robot umanoidi

In un evento storico che ha fatto la storia del calcio e della tecnologia, quattro squadre di robot umanoidi hanno affrontato un entusiasmante match 3 contro 3 a Pechino, alimentato dall’intelligenza artificiale. Considerata la prima partita del suo genere in Cina, questa innovativa sfida ha anticipato i prossimi World Humanoid Robot Games di agosto. Secondo gli organizzatori, uno dei punti salienti della partita è stato il fatto che...

Quattro squadre di robot umanoidi si sono affrontate sabato sera a Pechino in una partita di calcio 3 contro 3 completamente autonoma e alimentata dall’intelligenza artificiale. Considerata la prima partita di calcio 3 contro 3 tra robot umanoidi in Cina, l’evento è stato un’anteprima dei prossimi World Humanoid Robot Games, che si terranno a Pechino in agosto. Secondo gli organizzatori, uno dei punti salienti della partita è stato il fatto che tutti i robot partecipanti hanno operato in modo completamente autonomo utilizzando strategie guidate dall’intelligenza artificiale, senza alcun intervento o supervisione umana. 🔗 Leggi su Lapresse.it