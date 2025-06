Cina prima partita di calcio tra robot umanoidi | spettacolo unico e qualche ‘inconveniente’

Un evento storico per la robotica e l'intelligenza artificiale: la prima partita di calcio tra robot umanoidi in Cina. Sabato 28 giugno, a Pechino, i robot hanno sfidato le aspettative dimostrando che il futuro dello sport e della tecnologia è già qui. Tra spettacolo e qualche inconveniente, questa sfida autonoma ha aperto nuove frontiere per i World Humanoid Robot Games di agosto, lasciandoci con la curiosità di scoprire cosa riserva il domani.

Un Evento Storico per la Robotica e l'Intelligenza Artificiale. Ieri sera, sabato, 28 giugno, a Pechino si è svolta la prima partita ufficiale di calcio 3 contro 3 tra robot umanoidi in Cina, un momento considerato storico nel campo della robotica. L'incontro, totalmente autonomo e alimentato dall' intelligenza artificiale, ha rappresentato un'anteprima dei World Humanoid Robot Games, in programma per agosto nella stessa città . Intelligenza artificiale al centro del gioco. Quattro squadre di robot umanoidi si sono affrontate in campo senza alcun intervento umano. Tutti i movimenti e le decisioni tattiche sono stati gestiti in autonomia grazie a strategie sviluppate dall'IA, rendendo l'evento una dimostrazione concreta del potenziale delle macchine intelligenti nel mondo dello sport.

