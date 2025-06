Cina | museo di villaggio vince gli Architizer A+Awards

Il recente trionfo del Museo di Villaggio in Cina agli Architizer A+Awards testimonia come l’arte dell’architettura possa narrare storie di memoria e cultura con stile e innovazione. Questa vittoria, frutto di un progetto che unisce tradizione e modernità, apre nuove prospettive per il recupero dei patrimoni locali. Scopri di più sui dettagli di questa creazione straordinaria visitando il video ufficiale.

La 13esima edizione annuale degli Architizer A+Awards ha annunciato recentemente la lista dei vincitori. Un museo della memoria di un villaggio cinese ha ricevuto due riconoscimenti. L'architetto principale del museo ha condiviso le sue idee progettuali.

In questa notizia si parla di: museo - villaggio - architizer - awards

