Cina | mostra d’arte digitale a Pechino

A Pechino, la mostra d’arte digitale “Future You: Code and Soul” apre una finestra sul futuro, esplorando la sorprendente fusione tra tecnologia e emozioni umane. Nella vibrante zona artistica 798, visitatori di ogni età si immergono in un mondo di innovazione che sfida i confini tra code e anima, riflettendo sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla nostra identità. Un’esperienza che lascia il segno, invitandoci a scoprire cosa ci attende.

Persone visitano la mostra d’arte digitale “Future You: Code and Soul” presso la zona artistica 798 a Pechino, capitale della Cina, il 29 giugno 2025. La mostra esplora la fusione artistica tra codice digitale ed emozione umana nell’odierna epoca in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale. Persone visitano la mostra d’arte digitale “Future You: Code and Soul” presso la zona artistica 798 a Pechino, capitale della Cina, il 29 giugno 2025. La mostra esplora la fusione artistica tra codice digitale ed emozione umana nell’odierna epoca in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: mostra d’arte digitale a Pechino

In questa notizia si parla di: mostra - digitale - arte - cina

Urban Vision Group porta l’arte di TVBOY in città: “Omnia Vincit Amor” diventa una mostra urbana digitale - Urban Vision Group presenta "Omnia Vincit Amor", un'esposizione urbana digitale dell'artista TVBOY. Dal 22 maggio al 14 giugno 2025, la mostra trasforma la Galleria Deodato Arte di Milano in un emozionante palcoscenico di arte pubblica, confermando il ruolo di leader nel digital outdoor e portando l'arte di TVBOY direttamente nelle strade della città.

Leonardo da Vinci incanta Pechino! Al Museo di Storia Naturale della Cina è appena stata inaugurata la mostra "Harmony through Time and Space". Dalla versione digitale dell’Ultima Cena al modello di un androide ricostruito dai suoi manoscritti, q Vai su Facebook

La Mostra Nazionale Cinese di Arte Contemporanea 31.01; Vigevano, l'arte cinese dagli acquerelli alla tecnologia digitale: la mostra collettiva «Cammin'Arte 2025» con 22 artisti; Il meglio dell'arte cinese: la mostra arriva in strada Sotterranea.

Inaugurata a Roma la mostra d’arte celebrativa per il 55esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina - Il 25 giugno ha aperto ufficialmente i battenti presso l’ Accademia Nazionale dei Lincei la mostra d’arte “Lo Splendore delle Luci, La Bellezza Condivisa”. Scrive msn.com

Celebrazione del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia - Il 25 giugno è stata inaugurata all’Accademia Nazionale dei Lincei la Mostra d’arte “Lo Splendore delle Luci, La Bellezza Condivisa” organizzata dal China Media Group (CMG) in collaborazione con il Mi ... Lo riporta ilgiornale.it