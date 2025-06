Cina | ministero Commercio opposizione a qualunque accordo sui dazi a scapito del nostro Paese

La tensione tra Cina e Stati Uniti si intensifica, con Pechino che mette in guardia contro gli accordi commerciali che penalizzano i propri interessi. Il ministero del Commercio cinese dichiara fermezza: qualsiasi trattato che comprometta la sovranità economica del Paese sarà contrastato con decisione. La partita degli scambi globali si fa sempre più complessa e strategica, lasciando intravedere un futuro di sfide e resistenze.

La Cina si oppone fermamente a qualsiasi Paese che concluda accordi commerciali con gli Stati Uniti a spese degli interessi cinesi in cambio del cosiddetto "sollievo dei dazi", ha detto ieri un portavoce del ministero del Commercio. "Se si verifichera' una situazione di questo tipo, la Cina non l'accettera' e prendera' contromisure risolute per salvaguardare i propri diritti e interessi legittimi", ha detto il portavoce, rispondendo a una domanda dei media riguardo ai recenti colloqui commerciali degli Stati Uniti con altre economie. "Sin da aprile, gli Stati Uniti stanno imponendo cosiddette 'tariffe reciproche' sui loro partner commerciali.