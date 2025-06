Cina-Italia | esperto prevede maggiore cooperazione nello sviluppo sostenibile

più stretti tra le due nazioni possono accelerare la transizione verso un futuro più verde e resiliente, creando opportunità di crescita condivisa e innovazione. La collaborazione tra Cina e Italia rappresenta una strada promettente per affrontare insieme le sfide climatiche ed economiche globali, aprendo nuovi orizzonti di sostenibilità e prosperità. Solo attraverso un impegno congiunto potremo realizzare un cambiamento duraturo e positivo per il nostro pianeta e le generazioni future.

Nonostante le sfide climatiche ed economiche globali, esiste un vasto potenziale per la Cina e l'Italia di cooperare nello sviluppo sostenibile, ha detto un esperto italiano. "Il vantaggio competitivo della Cina nelle industrie sostenibili puo' aiutare a colmare il divario tecnologico che l'Italia affronta", ha detto Andrea Appolloni, professore di management all'Universita' di Roma Tor Vergata, in un'intervista con Xinhua giovedi'. "Legami piu' forti potrebbero portare soluzioni reali, specialmente in settori chiave come i veicoli elettrici, le reti intelligenti e la produzione pulita", ha detto.

