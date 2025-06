Cina | guardiani high-tech della Grande Muraglia al Passo di Shanhai

Nel cuore della Cina, la storica Grande Muraglia si reinventa con tecnologie innovative e sorprendenti. Dai fiber optic sepolti tra i mattoni secolari alle "armature viventi" di alghe, fino ai cani robot in pattuglia, i moderni guardiani proteggono un patrimonio millenario con un tocco futuristico. Un perfetto esempio di come tradizione e innovazione possano convivere armoniosamente. Per scoprire questi protettori all’avanguardia, visita il video all’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6318427/6318427/2025-06-29/cina-

Dalle fibre ottiche sepolte in mattoni secolari alle "armature viventi" a base di alghe, fino ai cani robot in pattugliamento, tecnologie d'avanguardia stanno ora proteggendo la sezione del Passo di Shanhai della Grande Muraglia, uno dei simboli della Cina.

