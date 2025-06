Cina | erede della tecnica di fabbricazione della porcellana del forno di Xing nello Hebei

La tecnica di fabbricazione della porcellana del forno di Xing rappresenta un capolavoro millenario, testimonianza della raffinata arte cinese. Originaria dello Hebei, questa tradizione ha attraversato dynastie, mantenendo intatta la sua eccellenza. Oggi, artigiani come Zhang Zhizhong continuano a preservare e innovare questa preziosa eredità culturale. La passione e la maestria dietro ogni pezzo ci svelano un patrimonio unico che merita di essere raccontato e valorizzato.

Zhang Zhizhong ripara un corpo ceramico di un’opera in porcellana bianca presso il Xing Klin Culture Exposition Park, nella contea di Lincheng, a Xingtai, nella provincia cinese settentrionale dello Hebei, il 28 giugno 2025. Il forno di Xing fu uno dei forni rinomati durante le dinastie Sui e Tang (581-907), svolgendo un ruolo significativo nella produzione di articoli in porcellana bianca nella Cina settentrionale. La tecnica di fabbricazione della porcellana del forno di Xing e’ stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale nazionale nel 2014. Zhang Zhizhong, 62 anni, e’ un erede della tecnica di fabbricazione della porcellana del forno di Xing. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: erede della tecnica di fabbricazione della porcellana del forno di Xing nello Hebei

In questa notizia si parla di: xing - porcellana - forno - cina

Cina: erede della tecnica di fabbricazione della porcellana del forno di Xing nello Hebei.

Transgender Cina, chi è la star cinese Jin Xing nuovo volto Dior - ELLE - Conosciamo meglio chi è Jin Xing aka prima star cinese transgender che è stata scelta dalla maison Dior come nuovo volto della fragranza J'adore in Cina. Come scrive elle.com

La Cina 'soffoca' la comunità LGBTQ+, cancellati gli show di Jin Xing - MSN - Ex colonnello dell'esercito cinese, 57 anni, Jin è una vera star nel suo paese, con oltre 13 milioni di follower su Weibo, il social media più in voga in Cina. Segnala msn.com