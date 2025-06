Cina | aghi d’acciaio da agopuntura piu’ antichi rinvenuti nella tomba del marchese di Haihun

Gli aghi d’acciaio più antichi conosciuti in Cina, oltre 2.000 anni fa durante la dinastia Han, sono stati scoperti nella tomba del Marchese di Haihun. Questi straordinari reperti offrono un affascinante sguardo sulle origini dell’agopuntura e sulle avanzate tecniche di metallurgia dell’epoca, arricchendo la nostra comprensione della storia medica cinese. Per scoprire di più e visualizzare il video, visita l’indirizzo: ...

Gli aghi d'acciaio per l'agopuntura piu' antichi conosciuti in Cina, risalenti a oltre 2.000 anni fa, alla dinastia Han, sono stati rinvenuti nella tomba del marchese di Haihun, gettando luce sulla medicina e sulla metallurgia antiche cinesi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma631848763184872025-06-29cina-aghi-d-acciaio-da-agopuntura-piu-antichi-rinvenuti-nella-tomba-del-marchese-di-haihun Agenzia Xinhua.