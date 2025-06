cile il tuffo nelle fredde acque dello stretto di magellano

Il coraggio e la tradizione si uniscono nel cuore del Sud America, dove migliaia di avventurieri si sono immersi nelle acque ghiacciate dello Stretto di Magellano durante l’Invernadas 2025. Un evento che celebra il valore e la cultura locale, attirando persone da tutto il mondo per sfidare le temperature estreme e vivere un’esperienza unica. Questa straordinaria manifestazione dimostra come il desiderio di condivisione e avventura possa superare ogni limite.

Sabato scorso, migliaia di persone in Cile si sono tuffate nelle fredde acque dello Stretto di Magellano. Secondo il sindaco di Punta Arenas, Claudio Radonich, dove si è svolto l’evento, circa 7.400 persone provenienti da 16 paesi hanno sfidato le temperature gelide in questo rituale annuale. Secondo le autorità, la temperatura dell’acqua era di circa -6 gradi Celsius (21,2 gradi Fahrenheit). L’“Invernadas, Winter Festival 2025” è organizzato dal governo locale. I turisti arrivano da tutto il mondo e molti approfittano dell’occasione per vedere lo stretto che collega l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico. 🔗 Leggi su Lapresse.it