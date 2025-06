Cile a Santiago lo spettacolo Ocean per sensibilizzare sull’inquinamento degli oceani

Sabato centinaia di persone sono scese in strada a Santiago, in Cile, per assistere a una performance che chiedeva una maggiore protezione degli oceani del mondo. Lo spettacolo, intitolato “ Ocean ”, racconta la storia di un naufrago e del suo incontro con le numerose specie che popolano il Pacifico meridionale. Realizzate con plastica riciclata, più di 20 creature marine hanno preso vita per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti dannosi dell’inquinamento da plastica sugli ecosistemi marini lungo la costa cilena. Con temperature che sono scese a circa 9 gradi Celsius (48 gradi Fahrenheit), l’evento gratuito, con una balena luminosa lunga 12 metri e pesci luminosi, ha illuminato le strade del quartiere di Puente Alto, dove lo spettacolo è durato circa due ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cile, a Santiago lo spettacolo “Ocean” per sensibilizzare sull’inquinamento degli oceani

