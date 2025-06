Ciclismo tutti i campioni nazionali in Europa | sorridono Wellens van Poppel Majka e Watson

Domenica di emozioni nel mondo del ciclismo, con campioni e sorprese sui percorsi nazionali d'Europa. In Italia, Filippo Conca ha stupito tutti, vincendo con una squadra amatoriale in uno sprint avvincente. Mentre in Belgio Tim Wellens ha dominato con un’inarrestabile fuga, anche la Francia ha riservato una sorpresa, confermando come il ciclismo continui a regalare emozioni e colpi di scena. La stagione si infiamma, e le pagine di questa competizione sono ancora tutte da scrivere.

Domenica dedicata alle prove in linea dei campionati nazionali di ciclismo. In Italia si registra la sorpresa di Filippo Conca, che con una squadra amatoriale è riuscito a trionfare in uno sprint ristretto contro qualsiasi pronostico della vigilia. Conferme e sorprese anche nel resto del mondo. Tim Wellens ha dettato legge in Belgio, inscenando uno splendido assolo con cui ha distanziato Remco Evenepoel e Jasper Philipsen. Sorpresa in Francia dove ha prevalso Dorian Godon, capace di regolare Romain Grégoire e Kévin Vauquelin in uno sprint a tre. Nella volata di gruppo che ha deciso la gara nei Paesi Bassi Danny van Poppel ha beffato Olav Kooij e Dylan Groenewegen.

