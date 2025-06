Ciclismo Successo di partecipanti al raduno organizzato dal Velo Sport Casone Euroflex Materassi Il trofeo Arcolini accende l’entusiasmo Valentina Pierotti domina nelle Donne

una vasta partecipazione di appassionati, creando un’atmosfera di entusiasmo e passione contagiosa. Valentina Pierotti ha brillato nelle donne, dimostrando ancora una volta il valore e la tenacia delle concorrenti. La dodicesima edizione del Trofeo Arcolini si conferma così un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta, lasciando tutti con la voglia di tornare a pedalare e condividere questa splendida esperienza.

Grande successo per la dodicesima edizione della corsa ciclistica amatoriale organizzata dal Velo Sport Casone, Euroflex Materassi, in collaborazione con il comitato della Lega Ciclismo Uisp di Massa Montignoso Aps. L'evento, valido per l'assegnazione del trofeo Memorial Mario Arcolini, ha regalato emozioni e spettacolo a tutti i presenti, confermandolo come di punto di riferimento nel panorama sportivo locale. La competizione ha visto sfidarsi all'ultimo colpo di pedale, in una giornata torrida, che ha reso maggiore la fatica dei concorrenti, la Cicli Falaschi e il Bicisport Sanguinetti che hanno fatto la parte del leone in quasi tutte le categoria.

