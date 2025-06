Ciclismo | Elisa Longo Borghini è campionessa italiana

Elisa Longo Borghini, icona del ciclismo italiano, si riconferma campionessa nazionale per la sesta volta. La sua determinazione e talento brillano ancora una volta nel cuore di Darfo Boario Terme, dove ha dominato durante la gara del 28 giugno. Con un inizio strategico al 38º km, Elisa ha dimostrato ancora una volta perché è una delle atlete più rispettate e ammirate del panorama ciclistico. La sua vittoria non è solo un trionfo personale, ma anche un orgoglio per tutto il movimento italiano.

Elisa Longo Borghini è, di nuovo, campionessa italiana. La 33enne si è confermata ieri, sabato 28 giugno a Darfo Boario Terme, nel bresciano, per la sesta volta come la ciclista più dì forte d'Italia. L'ossolana della Uae-Adq ha iniziato già al 38esimo km, quando ne mancavano ancora quasi 100. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Elisa Longo Borghini: “Al Giro per la classifica, al Tour per le tappe. Mondiale durissimo? Meglio per me” - Elisa Longo Borghini si conferma una protagonista assoluta nel mondo del ciclismo, dimostrando di saper affrontare ogni tappa con eleganza e determinazione.

Come sempre magistrale. Elisa Longo Borghini con una gara che rasenta la perfezione vince la prova in linea e si laurea Campionessa Italiana 2025. Una gara che vede Elisa partire ai 50 chilometri insieme a due fuggitive, salutare tutte sul muro di Cornaleto Vai su Facebook

Complimenti ad Elisa #LongoBorghini che si conferma Campionessa d'Italia Elite e ad Eleonora Ciabocco, tricolore tra le Under 23 @Taskfotosport / @SprintCycling #ciclismo #ciclismofemminile #CampionatiItaliani Vai su X

