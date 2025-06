Ciclismo Conca è campione italiano | la favola del Team Swatt Club

Nel mondo del ciclismo, ogni corsa racconta una storia di passione, sudore e sorprese. Eppure, raramente si assiste a una vera e propria favola come quella di Filippo Conca, campione italiano 2025 con il team Swatt Club. La sua vittoria, in un panorama dominato da grandi nomi, segna un momento straordinario che resterà nella memoria di tutti gli appassionati. La corsa si conferma ancora una volta teatro di emozioni e imprevedibilità.

Roma, 29 giugno 2025 – Il nome che non ti aspetti: se a livello femminile ieri aveva vinto la favorita numero uno Elisa Longo Borghini, al terzo titolo nazionale di fila in linea, il sesto totale, tra gli uomini vince Filippo Conca in quella che ha tutte le sembianze di una vera e propria favola. La cronaca della gara. Da Filippo Ganna ad Alessandro Covi, passando per Diego Ulissi e Jonathan Milan per poi arrivare al campione in carica Alberto Bettiol: il ventaglio degli uomini più attesi oggi al via di Trieste era ampio ed escludeva Conca, che corre con il Team Swatt Club, squadra di categoria né World Tour, né Professional, né Continental, ma praticamente amatoriale.