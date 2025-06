Ciclismo Campionati Italiani 2025 oggi | orari percorso tv Ganna favorito ma c’è incertezza

Oggi, domenica 29 giugno, i Campionati italiani di ciclismo 2025 infiammeranno le strade con la prova in linea élite maschile. La sfida si prospetta emozionante e incerta, tra favoriti come Ganna e outsider pronti a sorprendere. La battaglia per la maglia tricolore promette non solo spettacolo, ma anche grandi strategie. Scopriamo insieme il percorso, gli orari e come seguirla in tv, perché questa corsa potrebbe riscrivere la storia del ciclismo italiano.

Oggi, domenica 29 giugno, andrà in scena la prova in linea degli uomini élite per i Campionati italiani di ciclismo su strada. Una gara tanto attesa per l’assegnazione dell’ambita maglia tricolore. Non si prospetta una corsa semplice e i protagonisti del pedale dovranno essere abili a interpretare le varie situazioni con grande lucidità. Andiamo a scoprire le caratteristiche del percorso e altri dettagli. PERCORSO. Saranno 228,8 chilometri da percorrere con partenza da Trieste e con arrivo a Gorizia. Prima parte completamente pianeggiante, nella quale i corridori potranno testare la gamba e capire la loro forma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Campionati Italiani 2025 oggi: orari, percorso, tv. Ganna favorito, ma c’è incertezza

