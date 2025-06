Ciavolella smette e diventa diesse di Reggiolo

Marco Ciavolella, volto noto del basket italiano, cambia ruolo e abbraccia una nuova sfida da direttore sportivo di Reggiolo. Dopo aver conquistato tre stagioni tra Promozione e DR1 con la società, il suo percorso ventennale nelle "minors" e le esperienze in B2 lo rendono un punto di riferimento. Ora, con entusiasmo, ciavolella saluta la palla a spicchi per dedicarsi con passione alla gestione tecnica: il suo contributo sarà determinante per il futuro della pallacanestro Reggiolo.

Marco Ciavolella saluta la palla a spicchi giocata per diventare il nuovo direttore sportivo della Pallacanestro Reggiolo, societ√† con cui ha disputato le ultime 3 stagioni tra Promozione e DR1. Una carriera ventennale nelle "minors", quella del 44enne lungo (nella foto), che ha giocato anche in B2 con le maglie di Valenza, Atri, Corno di Rosazzo e Affrico, prima di far ritorno nella sua Novellara nel 2012 e vestire il biancorosso per ben 9 campionati di Serie C Silver consecutivi, il migliore quello del 201314 con 18,2 punti di media a partita e un "high" di 36. "Marco - fanno sapere dalla Pallacanestro Reggiolo - porta in questo nuovo ruolo tutta la sua esperienza, passione e profonda conoscenza del nostro sport e della nostra realt√†. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Ciavolella smette e diventa diesse di Reggiolo

