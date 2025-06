Ci vediamo poco a scuola Nelle aule milanesi due alunni su tre hanno difetti visivi per due alunni su tre | Incide su rendimento e benessere

A Milano, la salute visiva dei giovani studenti è un tema di primaria importanza: due alunni su tre soffrono di difetti visivi e, purtroppo, quasi il 75% di loro non utilizza alcuna correzione. Questo scenario rischia di compromettere il rendimento scolastico e il benessere quotidiano. È ora di agire: una corretta diagnosi e intervento precoce possono fare la differenza per il futuro delle nuove generazioni.

Milano, 29 giugno 2025 – “ Quasi tre studenti su quattro con difetti visivi non hanno alcuna forma di correzione o compensazione e questo può incidere sia sul rendimento scolastico che sul benessere visivo”. È quanto emerge dall’ultimo studio condotto nelle scuole milanesi e curato da Idor de Simone, ottico optometrista e ricercatore di Scienze visive che dal 2017 - in tandem con l’Ufficio scolastico territoriale di Milano, con gli Istituti Clinici Maugeri e con la Fondazione Moscati - ha avviato il progetto “Ci vediamo a scuola“, con un un programma di screening gratuito che ha coinvolto 12 istituti comprensivi, per un totale di 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it