Ci sono più crocieristi che navi E adesso è corsa alle costruzioni | Analisi e grafico

Ci sono più crocieristi che navi E adesso è corsa alle costruzioni

Il settore delle crociere sta vivendo un vero e proprio boom, con 249 crocieristi e una corsa alle nuove navi senza precedenti. La forte crescita si traduce in un notevole aumento di ordini, e Fincantieri si distingue come protagonista indiscusso, con 9 dei 19 nuovi contratti firmati nel 2024. Questo trend positivo conferma il ruolo strategico dell’azienda nel mercato globale, aprendo interessanti scenari di sviluppo e innovazione nel settore marittimo.

