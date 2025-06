Chris Hedges | Mamdani è una ribellione | basta sostegno Usa a Israele

In un'epoca di tensioni e conflitti irrisolti, il nuovo libro di Chris Hedges si distingue come un appello deciso alla riflessione e all’azione. Analizzando la natura coloniale del progetto sionista e il ruolo degli Stati Uniti nel supportare Israele, Hedges invita a una presa di coscienza globale e a un cambio di rotta. Un testo che scuote le coscienze e chiede di ascoltare le voci dei palestinesi, per costruire un futuro più giusto e equilibrato.

La natura coloniale del progetto sionista, il rapporto tra Israele e Stati uniti, le mobilitazioni globali e le voci dei palestinesi: il nuovo libro di Chris Hedges, storico corrispondente del