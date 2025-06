Chivu sottolinea | Calhanoglu? Rientro utile a spegnere voci! Inter ha fame!

Cristian Chivu evidenzia l'importanza del rientro di Calhanoglu come arma per spegnere le voci di mercato e rafforzare la squadra. In vista dell’ottavo di finale contro il Fluminense, l’Inter si prepara con determinazione, consapevole che ogni dettaglio conta per superare questa sfida cruciale. La voglia di emergere e la fame di successi sono più forti che mai: ora, bisogna dimostrarlo sul campo.

Cristian Chivu ha parlato alla vigilia di Inter-Fluminense, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Di seguito le sue dichiarazioni. Cosa ci dice il primo pareggio del Fluminense contro il Borussia Dortmund? Si tratta sempre della prima partita della competizione. Dal punto di vista dell'intensitĂ , domani si proverĂ fino in fondo a fare il meglio. Ovviamente, avere la massima attenzione per non fare errori e sbagliare il meno possibile, essere pronti mentalmente e fisicamente: tutto ciò non è semplice per nessuno, ma il Fluminense è una squadra pronta che può mettere in difficoltĂ chiunque.

