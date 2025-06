Chivu ridisegna l’Inter Cosa cambia? Tutti i ruoli del nuovo assetto! – TS

Cristian Chivu si prepara a rivoluzionare l’Inter, ridisegnando ruoli e strategie per un nuovo capitolo nerazzurro. La sua visione tactica sta già emergendo, anche in questa fase iniziale, portando con sé innovazioni che promettono di rivoluzionare l’approccio della squadra. Ma quali sono i cambiamenti chiave e come influenzeranno le performance dei singoli calciatori? Scopriamo insieme il nuovo volto dell’Inter targato Chivu.

Cristian Chivu inizia a plasmare la sua Inter, senza stravolgerla del tutto. Ecco come dovrebbe cambiare l’assetto tattico dei nerazzurri e i diversi impieghi dei calciatori in campo. NUOVO VOLTO – La nuova era dell’Inter di Cristian Chivu è già iniziata al Mondiale per Club, e qualcosa delle novità che il tecnico rumeno ha intenzione di offrire nel corso della prossima stagione stanno già emergendo. Nelle prime tre sfide del torneo in scena in America, infatti, la formazione nerazzurra ha mutato più volte forma, alternando il classico 3-5-2 al nuovo 3-4-2-1. La base di partenza, come spiegano le colonne di TuttoSport, è il modulo “Inzaghiano” col quale l’Inter ha giocato nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu ridisegna l’Inter. Cosa cambia? Tutti i ruoli del nuovo assetto! – TS

