Chiude il parcheggio dell' ospedale di Penne per i lavori di ristrutturazione

Attenzione, utenti dell'ospedale di Penne: a partire dalla mezzanotte di lunedì 30 giugno, il parcheggio sarà temporaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione. La Asl di Pescara informa che questa misura garantirà un miglioramento degli spazi e dei servizi futuri. È importante pianificare i propri spostamenti di conseguenza e seguire eventuali aggiornamenti. Restate aggiornati per non essere colti impreparati e grazie per la collaborazione.

La Asl di Pescara fornisce un avviso all'utenza relativo alla chiusura del parcheggio dell'ospedale San Massimo di Penne. La direzione del presidio ospedaliero di Penne ha disposto che, a partire dalla mezzanotte di lunedì 30 giugno sarà interdetto l'accesso alle aree interne dell'ospedale "San.

