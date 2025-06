Chitarra e dialetto siciliano fino alla tunisina Sarra Douik.

Preparati a un viaggio sonoro unico nel suo genere: la giovane cantautrice siciliana Luisa Briguglio incanterà il pubblico con le sue melodie che uniscono chitarra e dialetto siciliano, fino alle sonorità tunisine di Sarra Douik. Tra jazz, Mediterraneo e atmosfere magrebine, i suoi live promettono emozioni intense e suggestive. Oggi e domani, non perdere questi appuntamenti nel cuore della Brianza, dove musica e cultura si incontrano in un intreccio magico.

La voce e la chitarra di una giovane cantautrice siciliana con le sue sonorità accattivanti e struggenti e un suggestivo e ipnotico intreccio di jazz, sound mediterraneo e atmosfere del Maghreb. Sono i due concerti che il festival Suoni Mobili porterà oggi e domani in Brianza. Tra questo pomeriggio e stasera a Vimercate, nell’Oratorio dell’Immacolata di Villa Sottocasa si esibirà la musicista messinese Luisa Briguglio, con un doppio set solo voce e chitarra alle 17.30 e alle 18. L’artista siciliana utilizza il dialetto come lingua delle emozioni e trae ispirazione dalla tradizione musicale popolare, usando questi elementi come punto di partenza per composizioni originali e personali, fatte di melodie evocative e arrangiamenti suggestivi, che danno vita a performance coinvolgenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it