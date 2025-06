Chiostro delle Cappuccine. Riflessioni su animali e metamorfosi.

Domani sera, il Chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo si trasforma in un palcoscenico di riflessione e scoperta con “Figure animali dal nostro quotidiano”. Curata da Renata M. Molinari e La Bottega dello Sguardo, questa drammaturgia aperta invita a esplorare le metafore e le metamorfosi tra umani e animali, tra paure e stereotipi, stimolando una riflessione profonda sul nostro rapporto con il mondo animale e l’immaginario collettivo. Un’occasione imperdibile per lasciarsi catturare dalle voci

Il chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo ospita domani alle 21 " Figure animali dal nostro quotidiano ", una drammaturgia aperta a cura di Renata M. Molinari, realizzata in collaborazione con La Bottega dello Sguardo. La serata sarà un'occasione per esplorare – attraverso voci, testi e immagini – fantasie, regole di convivenza, paure, stereotipi e metamorfosi tra lavoro, cura e immaginario collettivo, in un dialogo continuo con le figure animali che abitano il nostro quotidiano. L'iniziativa si inserisce nel filone delle metamorfosi animali, delle contaminazioni tra umano e animale che attraversano fiabe, tradizioni popolari e scritture contemporanee.